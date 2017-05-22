У Києві на Оболоні біля офісу "Азова" стався вибух (фото, відео)

У Києві на Оболоні сьогодні вранці стався вибух по вул. Зої Гайдай. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Вибухом було пошкоджено металевий паркан і обгоріла стіна на першому поверсі будинку. Поліцейські з'ясували, що вибух стався близько 04:00 ранку. ЗМІ повідомляють, що вибух стався біля офісу партії "Національний корпус" (колишній "Азов").

Відео, яке фіксує, як зловмисник кидає вибуховий пристрій і тікає, розміщено на сторінці партії "Національний корпус" у Facebook.

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"В чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Зої Гайдай пошкоджено металевий паркан і обгоріла стіна на першому поверсі будинку. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби. На місці події правоохоронці виявили сліди вибуху невідомого предмета", - сказано в повідомленні.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясовують усі подробиці та обставини події. По закінченні перевірки буде дана правова кваліфікація інциденту.

Раніше в Києві стався вибух під офісом "Конгресу Українських Націоналістів", в будинок кинули гранату.