У "Борисполі" при спробі втекти з країни затримали податківця - Матіос

В аеропорту "Бориспіль" затримали підозрюваного у корупції керівника однієї з обласних податкових адміністрацій, який намагався втекти. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "Українська правда".

Читайте такожОбшуки в колишньому Міндоходів: Правоохоронці виявили порушень на 96 мільярдів гривень

"Щойно при спробі відльоту і втечі в аеропорту "Бориспіль" затримали ще одного з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 15 регіонах України відбувається масштабна антикорупційна операція, у рамках якої відбулось понад 400 обшуків у податкових органах. Йдеться про схему розкрадання більш ніж 96 мільярдів гривень.