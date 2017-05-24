У "Борисполі" при спробі втекти з країни затримали податківця - Матіос
15:43, 24 травня 2017Інциденти
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Затриманим виявився керівник однієї з обласних податкових адміністрацій.
Податківець намагався втекти з України / @ukrpravda_news
В аеропорту "Бориспіль" затримали підозрюваного у корупції керівника однієї з обласних податкових адміністрацій, який намагався втекти. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "Українська правда".
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"Щойно при спробі відльоту і втечі в аеропорту "Бориспіль" затримали ще одного з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у 15 регіонах України відбувається масштабна антикорупційна операція, у рамках якої відбулось понад 400 обшуків у податкових органах. Йдеться про схему розкрадання більш ніж 96 мільярдів гривень.
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