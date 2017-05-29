У "Київенерго" назвали причину масштабного прориву трубопроводу в Голосієвому

У Києві на Голосіївському проспекті локалізували пошкодження магістрального трубопроводу. Про це повідомили на сторінці компанії «Київенерго» у Facebook.

Читайте такожВ Києві на озері Тельбін запустили сучасну систему аерації для його очищення і насичення води киснемЗа офіційними даними, прорвало трубопровід діаметром 800 мм, утворилась вимоїна на прибудинковій території розміром 2 на 3 м. Прорив локалізовано.

«Сьогодні близько 14.00 за адресою: Голосіївський проспект, 27 під час гідравлічних випробувань виявлено пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 800 мм. Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це стався витік на поверхню охолодженої тепломережевої води та утворилась вимоїна на прибудинковій території розміром 2 х 3 м», - повідомляють у компанії.

Оперативна бригада «Київенерго» розпочне ліквідацію пошкодження ділянки магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 після закінчення оперативно-слідчих дій.

«Пошкодження було локалізоване, витік води зупинено. В результаті витоку теплоносія було пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною. Збитки постраждалим буде компенсовано у встановленому законодавством порядку. Споживачі, що забезпечуються гарячим водопостачанням від даної тепломагістралі, на час проведення гідравлічних випробувань тимчасово відключені від ГВП згідно з графіком», - додали в компанії.

Раніше у Facebook очевидець Олександр Гусєв повідомив, що близько 14.00 у Києві прорвало трубу діаметром 2000 мм. "Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють їм потрібна допомога", - написав він, додавши відповідні світлини з місця події.