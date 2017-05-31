Поліція затримала 42 людини після стрілянини на Вінниччині (фото, відео)

У Вінницькій обл. в с. Метановка після збройного конфлікту на одному з фермерських господарств поліція затримала 42 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Нацполіції України Сергій Князєв.

"Хлопці в балаклавах ризикнули захопити фермерське господарство в с. Метановка Теплицького району. Між місцевим фермером-орендарем, який підтримується місцевими жителями, і непроханими гостями зав'язалася бійка. Рейдери в будь-якому прояві - це злочинці. Рецепт тут один: зловмисників "обличчям в землю", організаторів - у в'язницю", - написав Князєв.

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Спецназівці затримали 42 чоловіки. Їх особи встановлюються. Зброю вилучили.

Цей факт поліція кваліфікувала як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк до семи років.

В результаті нападу на фермерське господарство 45-річний житель Метановки отримав поранення в живіт. З травматичними пораненнями за допомогою до лікарів звернулося ще п'ять чоловік. Їх життю нічого не загрожує. Від госпіталізації люди відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, на Вінниччині близько 20 чоловіків зайшли на територію підприємства і влаштували стрілянину.