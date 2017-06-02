У Дніпропетровській області чоловіка засудили за варварське вбивство дівчини

У Павлограді Дніпропетровської області чоловіка засудили на вісім років за вбивство, передає 056.ua. Як сказано в офіційній заяві прокуратури Дніпропетровської області, вироком Павлоградського міськрайонного суду громадянин визнаний винним у вчиненні умисного вбивства дівчини.

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«У травні 2016 року в місті Павлограді обвинувачений разом з двома подругами вдома розпивав алкогольні напої. Раптово чоловік запідозрив жінок в крадіжці свого мобільного телефону, через що між ними виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Розлючений господар вимагав повернути майно і, отримавши відмову, завдав одній з них численні удари руками та ногами по голові та тулубу. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла», - повідомляють у прес-службі облпрокуратури.

Не звертаючи уваги на померлу, яка так і залишилася лежати на підлозі в кімнаті, злочинець продовжив вживати разом з приятелькою алкоголь.

Свою провину чоловік не визнав, проте її повністю довело обвинувачення.

Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.