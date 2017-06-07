На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, постраждало троє людей

На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня близько 17.30 поблизу села Мелені Коростенського району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Renault Trafic, 44-річний житель Малинського районуЖитомирщини, рухаючись у напрямку селища Чоповичів, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет, де мікроавтобус перекинувся.

Читайте такожУ Харкові чоловік на таксі наздогнав грабіжників, які залізли в його будинок

Унаслідок аварії травми отримали водій та його пасажири: 24-річний житель Житомира та 23-річна жителька Малинського району. Їх було госпіталізовано до медичних закладів Коростеня та Малинського району. Характер травм постраждалих наразі встановлюється.

У рамках розпочатого досудового розслідування поліція з’ясовує усі причини та обставини, що призвели до аварії.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі рятувальники витягли з води чоловіка, який вилетів на скутері з дамби.