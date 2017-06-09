Поліція прокоментувала сутички в Одесі через виступ Білик: розпочато розслідування

В Одесі розпочато розслідування за фактом зіткнень поліцейських із активістами, які протестували проти виступу співачки Ірини Білик на відкритті ресторану ввечері 8 червня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні біля ресторану на вулиці Космонавтів під час концерту між активістами і співробітниками поліції сталася сутичка.

Відзначається, що проведення концерту відбувалося на законних підставах, а серед відвідувачів було багато жінок із малолітніми дітьми.

«Ряд активістів почали навмисно провокувати поліцейських, які забезпечували охорону громадського заходу і безпеку відвідувачів концерту. Також ці громадяни здійснювали хуліганські дії, штовхалися, кидалися яйцями, вигукували нецензурну лайку і ображали гостей заходу», - повідомили в головному управлінні.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) і ст. 345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) КК України.

У відділі відзначили, що слідчими буде дано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня в Одесі між активістами і поліцією сталися сутички через виступи співачки Ірини Білик на відкритті літнього ресторану Park Leo. До закладу прибули кілька десятків проукраїнських активістів.

За словами протестувальників, Білик у 2015 році виступала в окупованому Криму, а також часто гастролює на території РФ, будучи при цьому народною артисткою України.

Активісти намагалися прорватися на територію ресторану, навколо якого була металева огорожа, а біля входу і по периметру був подвійний кордон поліції і багато охорони.

Кілька протестувальників через огорожу почали кидати курячі яйця на територію ресторану, чому завадила поліція.

Під час конфлікту до поліцейського автобусу правоохоронці втягнули відомого активіста Сергія Стерненка. Коли він вийшов, у нього було розбите обличчя. Він стверджує, що його били поліцейські.