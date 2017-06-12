У Києві пограбували магазин мобільних телефонів

Поліція Києва розшукує нападника на магазин мобільних телефонів, який сьогодні під погрозою пістолета забрав гроші та мобільні телефони, зачинив продавця і втік.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що повідомлення щодо розбійного нападу на Харківському шосе (Дарницький район) надійшло до столичної поліції о 14:14. На місці правоохоронці встановили, що зловмисник забрав ключі у продавця і зачинив його у приміщенні. Працівник магазину викликав поліцію за допомогою мобільного.

Продавець розповів правоохоронцям, що чоловік віком близько 50-ти років кілька разів заходив до магазину і дочекавшись, коли у приміщенні не буде покупців, «дістав зброю зі шкіряного портфеля, який тримав у руках, і, погрожуючи, забрав гроші з каси та близько 20 мобільних телефонів».

На місці події працює слідчо-оперативна група і вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання зловмисника. При цьому вказують прикмети нападника: вік близько 50 років, зріст 170-175 см, міцної статури, був вдягнений у сині джинси, темну сорочку з коротким рукавом.