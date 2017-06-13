На трасі Київ-Чоп в страшній ДТП загинули троє людей (фото)

Близько 7.30 на трасі Київ-Чоп поблизу села Надітичі в Львівській області сталась ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля. За попередніми даними поліції, водій автомобіля Opel Vectra, з двома пасажирками в салоні, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Читайте такожУ Дніпрі позашляховик врізався в автобус (фото)За даними поліції, внаслідок зіткнення водій та пасажирки легковика загинули на місці події. Більше десяти пасажирів автобуса травмовані. В даний час лікарі надають їм допомогу. Водій автобуса не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також уточнюють дані загиблих та травмованих. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.