На Житомирщині жінка народила доньку у таксі дорогою до пологового (відео)

Жінка народила дитину у таксі дорогою з Бердичева до Житомира. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також"Пішов геть, доки ще не отримав": у Чернівцях вихователька дитсадка дала хлопчику ляпаса (відео)Таксист приїхав на виклик о третій ночі. За його словами, жінка попросила відвезти її до лікарні в обласному центрі. Коли вже майже під'їхали до Житомира, у жінки почалися перейми і вона попросила зупинити машину. За лічені хвилини пасажирка народила дівчинку.

"Так швидко все відбулося. Шок трошки був. Поки я вийшов і обійшов, то дитиночка вже була. Моя роль, що я поміг загорнути дитинку в ковдру і підніс до мами. Допомоги вона не просила і я так зрозумів, що вона і сама не знала що так буде", - розповідає таксист Артем Третьяк.

У пологовому будинку лікарі коментувати стан мами та немовляти відмовилися. Пояснили, що жінка - сурогатна матір і не хоче розголосу. Лише сказали, що за стан немовляти та мами спокійні.