В Одесі суд відпустив учасника акції проти виступу Білик під особисте зобов'язання

Малиновський районний суд Одеси суд сьогодні обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання лідеру громадської організації «Вуличний фронт» Дем'яну Ганулу, який 8 червня був учасником акції проти виступу співачки Ірини Білик і підозрюється у тому, що вдарив тоді поліцейського.

Як передає кореспондент УНІАН, представник прокуратури наполягав на домашньому арешті, оскільки вважає, що Ганул може чинити тиск на потерпілого, свідків і «зробити інші кримінальні злочини».

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Адвокат, у свою чергу, стверджував, що більшість свідків події - поліцейські, на яких його підзахисний не зможе чинити тиск.

В результаті суд постановив відпустити Ганула під особисте зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня в Одесі між активістами і поліцейськими відбулися сутички через виступи співачки Білик на відкритті літнього ресторану. Кілька десятків проукраїнських активістів заявили, що Білик у 2015 році виступала в окупованому Криму і намагалися прорватися на територію ресторану. Навколо закладу була металева огорожа, а біля входу і по периметру подвійний кордон поліції і багато охоронців. Під час конфлікту постраждав відомий у місті активіст Сергій Стерненко - йому розбили обличчя, він стверджує, що це зробили поліцейські.

За фактом заворушень поліція відразу відкрила дві кримінальні провадження: за ст. 296 (хуліганство) і ст. 345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України стосовно лідера громадської організації «Вуличний фронт» 24-річного Ганула, який брав участь в акції проти виступу Білик.