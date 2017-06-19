У Києві згорів мікроавтобус, є постраждалий (фото)

У Києві в Подільському районі на вул. Електриків сталася пожежа в мікроавтобусі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Facebook.

Повідомляється, що вогонь спалахнув в моторному відсіку автомобіля "Volkswagen T4". Пожежники ліквідували загоряння.

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"В результаті пожежі, водій автомобіля, який до приїзду рятувальників намагався самостійно загасити пожежу, отримав опіки шкіри правої руки, після чого звернувся за допомогою до лікарів швидкої медичної допомоги від подальшої госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Запоріжжі згорів трамвай. Це сталося на зупинці міського транспорту Базарна. Інформація про загоряння у трамваї надійшла о 12.00 до Служби порятунку. Пасажири, які знаходились всередині, вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС. Ніхто з них не постраждав.