В Одесі розкрили жорстоке вбивство 17-річної дівчини (відео)

Правоохоронці знайшли у лісопосадці Малиновського району Одеси тіло неповнолітньої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ НП в Одеській області.

"Кілька днів тому, у вісім годин вечора, до чергової частини Хмельницького районного відділу поліції надійшла інформація про зникнення людини. Молодий чоловік повідомив, що розмовляв зі своєю дівчиною по мобільному телефону, як раптом почув її крик, і зв'язок зразу ж обірвався. Спочатку він намагався самостійно розшукати кохану, але після трьох годин безплідних пошуків, вирішив звернутися в поліцію", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські відразу ж почали шукати 17-річну зниклу дівчину. За словами хлопця, вона кожен день йшла однією і тією ж дорогою з роботи додому. Правоохоронці прийняли всі необхідні заходи для розшуку дівчини. Протягом всієї ночі вони обстежили ймовірну територію зникнення. Ускладнювали їх роботу не тільки нічний час та близькість залізничних шляхів, але і те, що вказана територія була не житловою.

Оперативники шукали всю ніч і вже вранці виявили її тіло без одягу з ознаками насильницької смерті.

Провівши всі необхідні слідчо-розшукові заходи, поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 18-річний знайомий загиблої. Встановлено, що обидва були мешканцями одного з сіл Роздільнянського району, які жили по сусідству, ходили разом до школи і працювали разом на складській базі.

Того дня зловмисник вранці разом зі своїми колегами вживав алкогольні напої, і отримав завдання спалити сміття. Почавши виконувати завдання, він раптом побачив свою колишню однокласницю, яка, йдучи додому, розмовляла по мобільному телефону.

Хлопець, озброївшись ручкою лопати, почав переслідувати свою сусідку і, наздогнавши її, почав наносити численні удари в область життєво важливих органів голови та тулубу, спричинивши їй тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, в результаті чого вона впала на землю. Потім, скориставшись її безпорадним станом, вступив з нею в статеві зносини, однак завершити статевий акт не зміг з причин, не залежних від його волі. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських, співробітників прокуратури Одеської області був затриманий зловмисник, який вже зізнався у скоєнні вбивства і спробі зґвалтування дівчини. В даний час відкрито кримінальне провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вживаються необхідні заходи щодо збору доказів за даним фактом», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.