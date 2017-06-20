Пожежу в Центральному гастрономі Києва загасили

Пожежні підрозділи о 21:04 повністю ліквідували пожежу, яка виникла в будівлі 1874 року побудови, де знаходився колись Центральний гастроном Києва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва.

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"Пожежу загасили о 21:04, але наразі там перебувають наші підроздли, які займаються проливкою внутрішніх конструкцій, які згоріли", - зазначили в столичному управлінні ДСНС.

На запитання, в якому стані перебувають після пожежі зовнішні стіни, в ДСНС сказали, що цим займатимуться експерти, але обвалень не передбачається.

Водночас, за попередньою версією пожежних, виникнення вогню сталося через підпал. Проте, як зазначили в рятувальній службі, остаточне рішення будуть приймати експерти.

Як повідомляв УНІАН раніше, у столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій заявили, що полум’я спалахнуло у нежитлових приміщеннях 2 та 3 поверху.