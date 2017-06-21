У Тернополі під колесами загинув трирічний хлопчик, який раптово вибіг на дорогу

У Тернополі у ДТП загинув 3-річний хлопчик, який раптово вибіг на дорогу. Трагедія сталася 20 червня близько 18.30 на вул. Л. Українки, повідомили УНІАН прес-службі Нацполіції в Тернопільській області.

Читайте такожВ Києві під час погоні за BMW сталося лобове зіткнення поліцейського авто і LancerЗа словами очевидців, дитина йшла з мамою тротуаром, але в якийсь момент вирвалася та вибігла на проїжджу частину дороги, неподалік пішохідного переходу.

При цьому дитина потрапила під колеса автомобіля Skoda Octavia Tour, водій якого не встиг загальмувати. Від отриманих травм хлопчик помер в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.