У Києві напали на знімальну групу одного з каналів (відео)

У Києві група невідомих чоловіків напала на знімальну групу проекту журналістських розслідувань "Житлобуд". Про це повідомляє телеканал ZIK, на якому виходить ця програма, на своїй сторінці у Facebook.

Там розповіли, що знімальна група приїхала на місце скандального будівництва по вулиці Мічуріна, 44.

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На місце події невідомий чоловік схопив ведучу Анну Закуцьку за руку та грубо виштовхав її за двері приміщення, а після почав стверджувати, що вона сама на нього накинулась.

Коли знімальна група сідала в машину, невідомі взагалі накинулись на камери.