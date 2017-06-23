У колишньому гастрономі на Хрещатику знову сталося займання (фото)

Вранці 23 червня у колишньому гастрономі на Хрещатику, 40/1, який горів 20 червня, знову сталося займання. Про це повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, передає "Українська правда. Київ".

"То була не зовсім пожежа. Там тліла балка на 3-му поверсі на площі 2 кв.м", - сказала Водолага.

Це помітили, викликали рятувальників, вони оперативно приїхали і пролили балку та розібрали конструкцію, що тліла. Водолага додала, що такі осередки тління у старих будинках з дерев’яними перекриттями спостерігаються часто.

"Після таких масштабних пожеж це може бути. Наші рятувальники там два дні все проливали і розбирали. Але якщо та балка була гаряча, а подув вітерець, то воно могло почати знов тліти", - пояснила Водолага.

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Зазначається, що власник будівлі ТОВ "АБ реконструкції і розвиток" наразі ще не підрахував збитків. "Поки сказати, який збиток, ми не можемо. На це потрібен час", - сказав представник компанії Віталій.

Він додав, що наразі товариство чекає розслідування правоохоронців щодо причин пожежі. У подальшому ТОВ "АБ реконструкції і розвиток" має намір відновити будівлю, однак спрогнозувати, коли такі роботи можуть розпочатися, у компанії не можуть.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня о 16:55 виникла пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1.На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м. Потім вогонь по дерев’яних перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м. Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

Поліція розслідує пожежу у будівлі колишнього центрального гастроному Києва за статтею "Умисне знищення майна".