Підрив авто зі співробітниками СБУ на Донбасі кваліфікували як теракт

Військова прокуратура сил АТО кваліфікувала підрив автомобіля у Донецькій області, в якому перебували співробітники СБУ, як терористичний акт. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"27 червня 2017 року близько 19.00 год. по вул. Садовій у с. Іллінівка Костянтинівського району Донецької області невстановленою особою приведено у дію вибуховий пристрій, в результаті детонації якого знищено автомобіль марки Опель Вектра, в якому перебували військовослужбовці СБ України, а також місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті вибуху один військовослужбовець Служби безпеки України загинув на місці події, іншим двом, а також місцевому жителю заподіяні тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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"На даний час потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Після надання їм невідкладної медичної допомоги, стабілізації їх стану здоров’я. Наведені обставини кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини та заподіяння інших тяжких наслідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - додали у відомстві.

Досудове розслідування здійснює Військова прокуратура сил АТО, допитані свідки події, а також встановлюється вичерпний перелік її очевидців.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі через підрив авто загинув полковник СБУ Юрій Возний. Полковник СБУ був співробітником контррозвідки.