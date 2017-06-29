На Житомирщині слідчі оголосили про підозру бердичівлянину, який замінував свій мікроавтобус

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, житомирські слідчі оголосили про підозру бердичівлянину, в мікроавтобусі якого знаходилась граната на «розтяжці».

«55-річному власнику «Фольксвагена», в салоні якого у березні цього року було виявлено вибуховий пристрій типу «розтяжки» з використанням гранати РГД-5, інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про злочин зі створенням штучних доказів обвинувачення, завідомо неправдиве показання та незаконне зберігання боєприпасів», - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі через ризик вірусної атаки патрульна поліція тимчасово призупинила поштові розсилки

Подія мала місце у Бердичеві. Місцевий житель повідомив поліцію про вибуховий предмет, закріплений кимось у салоні його мікроавтобуса «Фольксваген».

"Проведеним у рамках кримінального провадження експертним дослідженням було підтверджено, що вилучений з автівки предмет є оборонною ручною гранатою РГД-5. Окрім того, розслідуючи обставини події, попередньо кваліфікованої як замах на вбивство чоловіка, слідчі зібрали достатню кількість доказів для обґрунтованої підозри щодо протиправних діянь самого заявника",- розповіли у поліції.

За таких обставин кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство було закрито. Натомість до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли відомості одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч.2 ст.383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ч.2 ст.384 ( Завідомо неправдиве показання) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Сам 55-річний чоловік від зустрічі зі слідчими ухиляється і не з’являється на виклики до поліції. Відтак за погодженням із прокуратурою Житомирської області слідчі винесли повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних діянь і вручили його дружині фігуранта (відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, через ухилення чоловіка від спілкування з органами досудового розслідування).

За чинним законодавством чоловікові загрожує ув’язнення на строк від 3 до 7 років.