Біля Львова внаслідок зіткнення бензовоза і мікроавтобуса загинула одна людина

Внаслідок зіткнення бензовоза «ЗІЛ» з мікроавтобусом Peugeot на місці події загинув водій мікроавтобуса.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на об’їзній дорозі Львова одна особа загинула, троє травмовано, серед них двоє дітей. Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу взаємодії Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, ДТП сталася сьогодні о 18.20 біля села Бережани Пустомитівського району. Читайте такожЗа вчинення смертельної ДТП у Києві депутат засуджений до 6 років в'язниці Внаслідок зіткнення бензовоза «ЗІЛ» з мікроавтобусом Peugeot на місці події загинув водій мікроавтобуса. Трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей, каретою швидкої допомоги доставлено до лікарень. Особа загиблого та постраждалих встановлюються. Водій бензовоза внаслідок ДТП не постраждав. Займання транспортних засобів не сталося. На місці продовжують працювати рятувальники, екіпаж швидкої допомоги. На даній ділянці дороги рух автотранспорту ускладнений.

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