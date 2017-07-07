На Подолі мікроавтобус влетів у стовп, загинула жінка (фото, відео)
18:37, 07 липня 2017Інциденти
277 0
У салоні автівки перебували четеро людей.
Двох пасажирів і водія доставили до лікарні \ Київ оперативний
На вулиці Набережно-Рибальській, біля мосту, автомобіль Volkswagen врізався в стовп. В наслідок аварії, одну жінку врятувати не вдалося, вона померла відразу на місці ДТП. Двох пасажирів і водія численними рваними ранами та черепно-мозковими травмами доставили до лікарні.
В наслідок аварії, одну жінку врятувати не вдалося \ Київ оперативний
За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність автомобіля.
На Подолі мікроавтобус з чотирма людьми в салоні влетів у стовп, є загиблі
Причиною аварії стала технічна несправність автомобіля \ Київ оперативний
На Подолі мікроавтобус влетів у стовп \ Київ оперативний
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter