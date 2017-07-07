На Подолі мікроавтобус влетів у стовп, загинула жінка (фото, відео)

18:37, 07 липня 2017
Інциденти
277 0

У салоні автівки перебували четеро людей.

Киев оперативний

На вулиці Набережно-Рибальській, біля мосту, автомобіль Volkswagen врізався в стовп. В наслідок аварії, одну жінку врятувати не вдалося, вона померла відразу на місці ДТП. Двох пасажирів і водія численними рваними ранами та черепно-мозковими травмами доставили до лікарні.

Киев оперативний

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність автомобіля.

Киев оперативний
Киев оперативний

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #страшна ДТП Подолі