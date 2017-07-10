Форсаж по-київськи: у столиці автомобіль завис над мостом (фото)
14:48, 10 липня 2017Інциденти
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За даними поліції, водій був тверезий, але заснув за кермом.
Водій автомобіля не постраждав / Сьогодні
У Києві на Теремках водій (громадянин Голландії) на авто Chery їхав на високій швидкості з боку Столичного шосе до Академмістечка і на шляхопроводі нібито заснув за кермом. НП сталася близько четвертої години ранку в неділю, пише "Сегодня".
Автомобіль над мостом в Києві / Сьогодні
Машина втратила керування, врізалася в стовп і зависла задніми колесами над шляхопроводом, дивом не впавши на проїжджу частину. За даними поліції, водій не постраждав і був тверезий.
Автомобіль над мостом в Києві / Сьогодні
Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині п'яний водій наїхав на намет з відпочиваючими, загинули дві людини.
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