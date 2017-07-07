На Херсонщині п'яний водій наїхав на намет із відпочивальниками, є загиблі

У Генічеському районі Херсонської області сьогодні о 01:45 сталася дорожньо-транспортна подія, в результаті якої загинули двоє жителів м. Дніпро. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

За повідомленням, 32-річний житель одного із селищ району керував автомобілем Mitsubishi L 200 в стані алкогольного сп'яніння. На виїзді з Генічеська водій виявив неуважність, перевищив швидкість і автомобіль з'їхав з дороги в обрив, перекинувся і впав на туристичну палатку. В результаті ДТП загинули 31-річний чоловік і його 42-річна дружина.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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Водія іномарки затримано, автомобіль перебуває на штрафмайданчику. Проводяться необхідні слідчі дії.

Раніше в Мелітопольському районі на регульованому необлаштованому залізничному переїзді пасажирський поїзд № 232 сполученням «Генічеськ–Івано-Франківськ»зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП в автомобілі загинули 3 людей, з них одна дитина.