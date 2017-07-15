На Житомирщині прикордонники виявили майже 800 пачок сигарет, які чоловік незаконно намагався провезти в Україну

На Житомирщині вчора прикордонники виявили у пункті пропуску майже 800 пачок сигарет, які житель Овруча незаконно намагався провезти в Україну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, безакцизні тютюнові вироби виявили вчора вдень у пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники Житомирського загону спільно з співробітником митниці.

Під час перевірки автомобіля марки «ДАФ», який слідував з території Білорусії, у спальному відсіку кабіни водія спільна оглядова група знайшла 790 пачок безакцизних сигарет білоруського виробництва. Провезти сигарети через державний кордон намагався 28-річний житель Овруча.

Наразі сигарети вилучено співробітниками митниці, про що складено відповідні документи.