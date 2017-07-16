На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу у господарчій будівлі, повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

16 липня о 00:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в господарчій будівлі селища Черняхів.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить шиферна покрівля на площі 21 кв.м. Пожежу було локалізовано о 00:15, а о 01:00 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.

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Рятувальникам вдалося не допустити розповсюдження полум’я на більшу площу полаючої споруди та поруч розташовану споруду. Вогонь знищив лише скутер, що знаходився у приміщенні та деякі домашні речі.

До гасіння загоряння залучалося 6 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.