У Києві маршрутка влетіла в іншу під час висадки пасажирів: є постраждалі (фото)
В результаті аварії постраждав чоловік близько 45 років та 25-річна дівчина, їх забрала "швидка".
У Шевченківському районі Києва на проспекті Перемоги сталася автомобільна пригода між двома маршрутками біля зупинки, 2 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє «Еспресо ТБ».
Повідомляється, що одна з маршруток влетіла в іншу, коли та висаджувала пасажирів на зупинці.
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Водій маршрутки, яка спричинила ДТП, з незрозумілих причин не встиг загальмувати, коли під'їжджав до зупинки. Внаслідок цього сталось зіткнення.
В результаті аварії постраждав чоловік близько 45 років та 25-річна дівчина. В обох забої різних ступенів та подряпини, а у дівчини розсічена губа, постраждалих вже забрала "швидка".