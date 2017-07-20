Масове отруєння дітей у "Лазурному": журналісти дізналися про виграний санаторієм тендер, уточнили кількість постраждалих

Незважаючи на порушення норм, починаючи від харчоблоку до умов перебування дітей, санаторій "Лазурний" брав участь у тендері і прийняв дітей на відпочинок. Як повідомили ТСН.uа у прес-центрі Бердянської міської ради, дитячий санаторій "Лазурний" єдиний, хто не пройшов перевірку міської комісії.

"Сьогодні було засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і там була присутня директорка цього дитячого санаторного комплексу. І вона просто всім членам комісії сказала: "Так, ми знали, що у нас були порушення, але оскільки ми виграли тендер ми вирішили прийняти дітей". Ось таку вона дала відповідь. Вона додала, що будуть поступово ліквідувати прогалини. Ну а що тут можна ліквідувати, якщо така ситуація вже", – розповіли у прес-службі.

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У міськраді також додали, що остання перевірка у "Лазурному" була вчора, 19 липня, і комісія вже побачила, що діти там фактично перебувають.

У прес-службі шкодують, що у міської комісії немає повноважень закрити санаторій, але переконують, що звернення до прокуратури і поліції відправили, що дитячий комплекс відкрився всупереч акту.

"Всього там зараз перебуває 261 дитина, захворіло 30 дітей, за інформацією лікарів-інфекціоністів, стан дітей задовільний. Було прийнято рішення госпіталізувати до міської лікарні для спостереження всіх хворих", – зазначили у прес-центрі.

Представник Бердянської міськради також спростувала заяви поліції, які раніше були в ЗМІ, що всього отруїлося 264 дитини.

"Ні, це неправда. Сьогодні виступав лікар, який оглядав дітей і повідомив, що всього отруїлося 30 дітей, не 264", – відповіли у прес-службі.

ТСН.uа також звернувся до Дніпровської міської ради, оскільки вони роздавали сім'ям путівки для дітей. Заступник департаменту соціальної політики Вікторія Сенаткина підтвердила, що дійсно був проведений тендер, ініційований міськрадою Дніпра, який виграв ПрАТ "Приазовкурорт", він же санаторій "Лазурний".

"Купили путівки для дітей учасників АТО. Перші 245 діток поїхали 11 липня. Але вже 18-19 липня у дітей стала з'являтися нудота, блювання і вони звернулися на медичний пост. Завтра (20 липня, – УНІАН.) комісія департаменту виїжджає туди, щоб визначити яка ситуація. На жаль, більше нічого додати не можу. За інформацією директора цього табору, там 18 осіб, які потребують допомоги. Ця інформація з підписом і печаткою і сьогоднішньою датою. Ще 11 дітей батьки забрали вчора", – зазначила Сенаткина.

Вона також додала, що це були відкриті торги, оголошені на майданчику ProZorro. Були виставлені спеціальні вимоги та брали участь всього два учасники. Згідно із законом України перемагає той, у кого нижча ціна.

"Переміг табір "Лазурний", але навіть його конкурент прислав нам листа, що він не зможе прийняти дітей, тому що він вже завантажений. І зазначу, що вся процедура торгів була проведена в повній відповідності із законами", – стверджує Сенаткина.

На запитання про те, чи знали в міськраді Дніпра перед початком тендеру, що санаторій "Лазурний" не пройшов перевірку і не може приймати дітей, заступник департаменту соціальної політики Вікторія Сенаткина не відповіла.

"Ми зараз звичайно всі документи піднімемо. Давайте я вже завтра це все прокоментую", – додала вона.

Варто зазначити, що дійсно такий тендер був зареєстрований в ProZorro. Остаточна його вартість становить понад 3 млн грн. Саме цю суму Дніпропетровська міська рада має виплатити табору, який за рішенням комісії і не мав би права приймати дітей.

У документації до тендеру прикріплений акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, але за вересень 2016 року. Хоча, в міськраді Бердянська запевнили, що санаторій проходив п'ять перевірок і всі вони протягом останніх трьох місяців були провалені.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області до лікарні доставлені 30 дітей, які напередодні отруїлися в санаторії "Лазурний" (Бердянськ).