На Житомирщині винесли вирок горе-матері, яка залишила взимку без догляду й їжі трьох дітей

Цього тижня на Житомирщині на один рік позбавлення волі умовно засуджено матір, яка залишила взимку без догляду трьох малолітніх дітей. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, Новоград-Волинською місцевою прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом залишення матір’ю своїх малолітніх дітей взимку без їжі та зачиненими у будинку без опалення, що сталося у Пулинському районі.

Вироком Червоноармійського районного суду 26-річну жінку визнано винною у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України та призначено покарання – один рік позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

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Йдеться про те, що мати трьох малолітніх дітей, віком 3, 6 та 8 років, залишивши їх на свого чоловіка, поїхала отримувати соціальну виплату на дітей до іншого села. Одержавши гроші, вона не поїхала додому, а пішла до знайомих, потім – до родичів.

"Не став перейматися турботою про малолітніх дітей і чоловік. Зачинивши їх у семиградусний лютневий мороз у будинку без опалення та їжі, того ж дня вирушив за дружиною до родичів, де спільно гостювали декілька днів", - повідомляють у прокуратурі.

За матеріалами судового слідства, у хаті, де залишилися замкнені діти, були «олія і крупа, хліба не було… відсутність постелі, посуду, холод, бруд». За таких умов вони перебували майже дві доби, аж поки сусіди не викликали представників сільської ради, які відімкнули будинок. Унаслідок такого «піклування» та переохолодження малолітні діти захворіли та потрапили лікарні.

За позовом органу опіки та піклування Пулинської райдержадміністрації, рішенням суду дітей відібрано у матері без позбавлення її батьківських прав. Наразі усі вони перебувають у комунальній установі Житомирської обласної ради - Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.