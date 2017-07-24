У Торецьку на території школи прогримів вибух, є постраждалий

Внаслідок детонації охоронець недіючого навчального закладу м. Торецьк Донецькій області отримав численні осколкові поранення. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області на сторінці в Facebook.

Так, близько 15:30 в Торецьке відділення поліції надійшла інформація про вибух невідомого пристрою на території школи № 15, м. Залізне, поблизу прифронтового Торецька.

Читайте такожНа Харківщині підірвали автомобіль директора птахофабрики (фото)

Правоохоронці відразу виїхали на місце події. В ході перевірки було встановлено, що зазначена школа знаходиться в безпосередній близькості до лінії розмежування і з моменту бойових дій не працює.

"Попередньо відомо, що 30-річний чоловік хотів увійти через вхідні двері, як раптом пролунав вибух. Зараз потерпілий знаходиться в лікарні, де їй надається необхідна медична допомога. Діагноз уточнюється", - відзначили в поліції.

Місце вибуху оглядають слідчо-оперативна група Торецкого ОП, вибухотехніки і кінолог зі службовою собакою. Обставини події встановлюються.

Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Луганщині поліцейські виявили схованку з боєприпасами. Правоохоронці вилучили гранатомети, гранати, порох і майже триста набоїв.