На Миколаївщині у страшній аварії загинула прокурор

На автодорозі М-13 "Кіровоград – Платонове" в Арбузинському районі Миколаївської області в суботу, 22 липня, близько 8:30 автомобіль Chery Tiggo з'їхав в кювет та зіткнувся з деревом, повідомляє поліція в Facebook.

Водій їхав зі сторони Кроповницького в напрямку Первомайська. За попередніми даними, спочатку він наїхав на вибоїну на проїзній частині, а потім з'їхав в кювет.

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На місці події загинула 41-річна пасажирка, Тетяна Чеботарьова, прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури, молодший радник юстиції.

"Водій, дорослий пассажир та двоє дітей із тілесними ушкодженнями доставлені до Величківської ЦРЛ на території Кіровоградської області", - зазначили у відомстві.

Як відомо, раніше під Одесою в ДТП загинула спеціальний кореспондент видання "Страна.ua".