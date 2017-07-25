"Автомат викинули на світлофорі": у мережі опублікували радіоперехоплення розмови патрульних і подробиці стрілянини в Дніпрі

УВАГА! 18+ Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним! У Мережі з'явилося радіоперехоплення розмови патрульних після перестрілки на проспекті Гагаріна у Дніпрі, що сталася 24 липня. Звук запису на своєму каналі в YouTube опублікував Vitos.

Під час переговорів правоохоронців можна почути деякі подробиці інциденту, унаслідок якого були вбиті двоє бійців АТО.

Як йдеться в описі до запису, в ньому - реальні переговори поліції під час події, а також відео самої перестрілки.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє учасників АТО, а також був важко поранений адвокат, захисник постраждалих у зіткненнях 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.

У поліції повідомили, що перестрілка у Дніпрі виникла на ґрунті конфлікту двох сторін, що стосується "економічних інтересів".