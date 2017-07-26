Потужний вибух у київській багатоповерхівці: стала відома причина (фото)

Причиною сьогоднішнього вибуху в одній з багатоповерхівок Києва став витік побутового газу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Прогримів вибух на першому поверсі, у другому під'їзді. Потужність вибуху була дуже висока: скло розкидано на 10 метрів. Попередньо, причина вибуху - витік побутового газу. Мешканці прилеглих квартир евакуйовані", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вибух стався в будинку на Голосієво, на першому поверсі. На даний момент відомо, що загинула жінка. Внаслідок вибуху стався обвал перекриття між 1 та 2 поверхом, без подальшого горіння. Рятувальниками евакуйовано 20 мешканців будинку. Поки що, про постраждалих не повідомляється.