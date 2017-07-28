У Білій Церкві біля будинку стався вибух: постраждало подружжя (фото)

У Білій Церкві (Київська область) біля будинку стався вибух, постраждало подружжя підприємців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

«У місті Біла Церква опівночі чоловік з дружиною вигулювали собаку і побачили біля воріт цеглину. Коли господар підняв її, щоб прибрати, стався вибух – спрацював саморобний вибуховий пристрій. Подружжя отримало осколкові поранення різного ступеню тяжкості», - йдеться у повідомленні.

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Потерпілу 50-річну жінку доправлено до лікарні, де їй діагностували відкритий перелом лівої ноги, травматичний шок. 41-річний чоловік дістав поранення у вигляді поранення голови, ноги, контузію ока.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини злочину, проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до закладання вибухівки.