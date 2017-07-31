У ДТП на Львівщині постраждало троє дітей

Поблизу села Дроговиж Миколаївського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали троє дітей. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області в Facebook.

"Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля "ДАФ" під керуванням 37-річного жителя Тернополя з автомобілем "Мерседес", за кермом якого перебував 35-річний житель одного з сіл Пустомитівського району", - йдеться в повідомленні.

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В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири "Мерседеса" - троє дітей з Пустомитівського району, серед яких немовля. Двох 11-річних сестер госпіталізували з діагнозом "струс головного мозку". На даний момент встановлюються всі подробиці події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Черняхівському районі Житомирської області в ДТП одна людина загинула. Ще п'ять осіб отримали травми.