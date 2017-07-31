У Черняхівському районі Житомирщини у ДТП одна людина загинула, ще п'ятьох травмовано

У Черняхівському районі Житомирщини у результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще п'ятьох травмовано.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, аварія за участю двох автомобілів сталася увечері 29 липня на 149 км автодороги « Житомир – Виступовичі».

За попередніми відомостями, близько 18.10 неподалік села Андріївка Черняхівського району водій автомобіля Volkswagen Passat, 22-річний житель сусіднього Хорошівського району, не вибрав безпечної швидкості і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 40-річного житомирянина.

Внаслідок аварії 46-річна пасажирка ВАЗу - жителька обласного центру, отримала ушкодження, які виявилися несумісними з життям. Травмованого водія авто госпіталізовано до однієї з лікарень області.

Читайте такожВ аварії на Житомирщині загинули брат і сестра, а їх батька з травмами доставлено до лікарні

До медичного закладу із травмами було також госпіталізовано водія Volkswagen Passat та трьох його пасажирів: 20-річну жительку Новограда-Волинського та двох бердичівлян віком 19 та 21 рік.

Характер травм постраждалих зараз встановлюється. Медики надають травмованим необхідну допомогу.

Усі обставини аварії з’ясовуються у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.