Вбивство АТОшників у Дніпрі: одного з нападників вивезли за кордон - ЗМІ

Скандального повороту набуло розслідування резонансного злочину в Дніпрі 24 липня, у ході якого було вбито беззбройних ветеранів АТО Максима Іващука й Олексія Вагнера, а також поранено їхнього товариша Едмонда Саакяна.

Саакян був озброєний й у відповідь вогнем він поранив чотирьох нападників. Давид Пабилер, Станіслав Ельчищев, Олександр Лакізо, Давид Калашников. Вони прибули з нелегальною зброєю на зустріч разом з громадянином Ізраїлю Шварцбардом Нахшоном, передає Цензор.НЕТ.

У лікарні імені Мечникова у важкому стані перебував Калашников Давид Леонідович, 36 років, поранений у перестрілці Едмондом Саакяном.

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Діагноз: проникаюче поранення черевної порожнини, вогнепальне сліпе поранення правої сідниці, наскрізне поранення правого колінного суглоба. Йому й Давиду Пабилеру не були висунуті підозри через їхній тяжкий стан.

Підозру було висунуто Лакізу та Ельчищеву. За даними джерела Цензор.НЕТ у лікарні 31 липня під виглядом переїзду в іншу клініку Калашников, який був не приходив до тями, був вивезений за кордон. До лікарні прибули слідчі поліції.

Також виїхав за кордон й організатор зустрічі з братами Саакянами, їхній бізнес-партнер Шалом Нахшон.

Як повідомляв УНІАН, у лікарні Дніпра перебували четверо чоловіків, підозрюваних у розстрілі учасників АТО в ресторані "Дом", внаслідок якого дві людини загинули, ще п'ятеро людей отримали поранення.

Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (за ст. 208 Кримінального кодексу) - вони взяті під охорону у лікувальному закладі. Роль ще двох учасників конфлікту, які перебувають у лікарні, з'ясовує слідство.