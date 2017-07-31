Потрощене кафе у Києві з людьми всередині: погром влаштували "тітушки" (фото, відео)

У ніч на понеділок, 31 липня, у Києві на вулиці Заболотного невідомі потрощили кафе, в якому харчувались водії маршрутних мікроавтобусів.

Як повідомив власник приміщення, погром почався близько пів на четверту ранку, до побудови приїхали близько 20-30 "тітушок" у чорному, також прибув бульдозер, передає ТСН.

На момент нападу у приміщенні перебували четверо осіб, незважаючи на яких, бульдозер почав руйнувати кафе. За словами власника, це вже не перша спроба потрощити його власність.

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"Мені зателефонували вночі та повідомили, що почався напад на моє приміщення, яке перебуває у приватній власності. Перші спроби захоплення були два місяці тому, тоді було складено заяву до прокуратури. Незважаючи на те, що всі необхідні документи були їм представлені, 20 липня була повторна спроба захоплення приміщення, її було відбито", - розповів власник приміщення, член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко.

Молодики в ході конфлікту заявили, що діють нібито від КП "Київблагоустрій", і що техніка також належить комунальному підприємству, проте жодних документів надати не змогли. Так само не показали документи, які б надавали їм дозвіл на знесення приміщення.

Власник кафе впевнений, що ініціювала погром компанія-забудовник, яка будує багатоповерхівку впритул до його приміщення. Начебто погрози й раніше надходили від їхніх представників. Попередньо свої збитки Артеменко оцінює у 250 тисяч гривень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві по вул. Заболотного, 15д, забудовник за допомогою спецтехніки почав демонтаж фастфуду з відвідувачами всередині.