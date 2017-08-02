У Львові затримали банду, яка у змові з поліцією викрадала людей

Правоохоронці 2 серпня викрили групу осіб, які в злочинній змові з працівниками поліції викрадали і незаконно утримували самотніх людей з метою заволодіння їхнім житлом. Людей тримали в інших приміщеннях, підробляли документацію на право власності на квартири. Зараз затримали п'ятьох учасників банди. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«При одночасному проведенні 11 санкціонованих судом обшуків звільнений потерпілого, квартирою якого шляхом підробки документів, заволоділи шахраї. Як з'ясувалося, чоловіки насильно утримували в іншому приміщенні проти волі близько місяця. Також правоохоронцями вилучено значну кількість документів на різні житлові приміщення, засоби зв'язку та інші речові докази, а також в порядку ст. 208 КПК України, затримано п'ять основних учасників зазначеної злочинної групи», - йдеться в повідомленні.

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Розслідування ведеться за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електрообчислювальнои техніки), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Зараз проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх учасників вказаного злочинного угруповання. Злочинцям повинні оголосити підозру і вибрати запобіжні заходи.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині поліція затримала озброєну банду, яка захоплювала будинки. Угруповання незаконно вторгалося на території будинків і всіляко перешкоджало власникам потрапити в будинок.