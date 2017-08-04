Підрив машини в центрі Одеси: правоохоронці затримали ймовірного організатора вибуху

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного в організації вибуху автомобіля в центрі міста, що стався 24 липня. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБ України в Одеській області, підозрюваного в організації теракту затримано 2 серпня співробітниками спецслужби спільно з прокуратурою і поліцією.

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Зазначається, що спочатку правоохоронці затримали в районі проведення антитерористичної операції, поблизу лінії розмежування, виконавця теракту - вимушеного переселенця з окупованої території Донбасу. В ході проведення спецоперації, співробітники спецслужби затримали в Одесі його спільника, який також переховувався під виглядом біженця з так званої «ДНР».

Співробітники СБ України встановили, що затримані входили в законспіровану групу, організовану кураторами з РФ, для дестабілізації ситуації на півдні України. Навчання, інструктаж і передача «гонорару» відбувалися на території Росії.

Правоохоронці задокументували контакти зловмисників з кураторами, в тому числі за допомогою кодованих каналів зв'язку.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України, обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН 24 липня в центрі Одеси, на вулиці Жуковського, 33, вибухнув автомобіль. Встановлено, що було висаджено в повітря чорний автомобіль «ВАЗ 2101», припаркований навпроти зазначеного будинку. Причиною є приведення в дію безоболонкового вибухового пристрою. Тротиловий еквівалент приведеного в дію заряду - близько 600 грамів.