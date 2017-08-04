МЗС РФ відреагувало на затримання п'яного російського консула під Києвом

У МЗС Росії не вважають значущим інцидент із затриманням під Києвом російського консула, представника прикордонної служби ФСБ Росії Руслана Требунського, який керував автомобілем у нетверезому стані. Про це повідомляє Газета.Ru, посилаючись на прес-службу міністерства.

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"Інцидент був врегульований на місці, ми не вважаємо його значущим, щоб коментувати", – сказали у прес-службі російського відомства.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 липня в районі Бортничів під Києвом поліція зупинила авто з російськими дипломатичними номерами. За кермом був п'яний співробітник консульства РФ.

Спікер НПУ підтвердив, що затриманий - працівник російського консульства, представник прикордонної служби ФСБ РФ Руслан Требунський.