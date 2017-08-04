У Києві тролейбус на швидкості влетів у стіну житлового будинку (фото)

У Києві на вул. Сирецькій тролейбус виїхав з Куренівського депо і, не гальмуючи, врізався в стіну житлового будинку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"На Сирецькій тролейбус виїхав з депо, не гальмуючи, прямо в стіну будинку. Дивом обійшлося без постраждалих. Виїхав транспорт в несправному стані або водієві стало погано - з'ясує слідство. Велика пробка", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вчора в Києві на вулиці Кирилівській біля ПАТ "Фармак" сталося зіткнення двох легковиків. В результаті аварії рух трамваїв було паралізовано.