На Житомирщині на трасі "Київ -Чоп" у причепі вантажівки загорілась побутова техніка

На Житомирщині сьогодні уночі ліквідували загоряння контейнерів з побутовою технікою у напівпричепі вантажівки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, вночі 4 серпня о 02:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння напівпричепа автомобіля DAF, що сталося на 167 км автотраси "Київ-Чоп" поблизу села Новий Завод Пулинського району Житомирської області.

Водій вантажівки, рухаючись трасою, помітив, що зустрічні автомобілі сигналять йому фарами. Чоловік зупинив транспортний засіб та побачив, що з напівпричепа йде дим. Про це він і сповістив надзвичайників.

Коли на місце події прибули вогнеборці, з напівпричепу вантажівки продовжував йти густий дим. Коли його відчинили, то з’ясувалося, що горять контейнери з технікою.

Силами бійців ДСНС о 03:10 пожежу було локалізовано та о 04:40 – ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь встиг знищити побутову техніку у напівпричепі вантажівки на площі 5 кв. м. Близько 6 контейнерів надзвичайники встигли винести з палаючого причепу, тим самим, врятувавши їх від знищення вогнем.

Загалом, до ліквідації пожежі залучалося 10 рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки. Причину займання та суми збитків наразі встановлюють фахівці.