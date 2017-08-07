Поліція назвала причину вибуху авто поліцейського в Одеській області

Причиною вибуху автомобіля поліцейського в Ізмаїлі Одеської області, в результаті якого постраждали його дружина і малолітня дочка, став саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, фахівцями вибухотехнічної служби попередньо встановлено, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій, виготовлений на основі гранати Ф-1.

Вилучені з місця події осколки і фрагменти вибухового пристрою направлено на експертизу.

За словами начальника ГУ НП Дмитра Головіна, автомобіль був припаркований біля під'їзду багатоповерхового будинку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Згідно із законодавством, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

На даний час створено окрему слідчо-оперативну групу, завданням якої є розкриття даного злочину.

Як повідомив УНІАН представник поліцейського главку, на даний час життю дружини поліцейського Катерині Пуйческу та їх малолітної дочки нічого не загрожує. У жінки - перелом, осколкові поранення.

У м. Ізмаїл Одеської області ввечері 6 серпня вибухнув автомобіль, що належить працівнику кримінальної поліції. У результаті вибуху постраждали дружина і дочка правоохоронця. Обидві були доставлені до медичного закладу.