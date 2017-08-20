У Києві горить трава на площі майже 4 га: пожежні задіяли автотракторну техніку (фото)

У Києві триває локалізація займання трав’яного настилу на території близько 4 га по проспекту Броварському у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло 20 серпня о 15:34.

До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

«По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить трав’яний настил на території близько 4 га», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Миколаївщині загасили лісову пожежу площею майже 80 гектарів (фото, відео)

За даними ДСНС, на місці події всього задіяно 8 одиниць основної та спеціальної техніки та 47 чоловік особового складу від ДСНС, 4 водопідвозних автомобіля та 2 трактори комунальних служб.

«Складність гасіння пожежі полягає у відсутності джерел водопостачання, тому гасіння пожежі здійснюється за допомогою підвозу води з найближчих водо джерел. Аби запобігти розповсюдженню пожежі на більшу площу, по її периметру за допомогою було проорано мінералізовані смуги», - додали у відомстві.

Пожежу локалізовано о 20:02. Ліквідація пожежі продовжується.