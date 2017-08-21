В Одесі мікроавтобус після зіткнення відкинуло на тротуар: є постраждалі

В Одесі сьогодні в результаті зіткнення з вантажівкою іномарка збила на тротуарі трьох пішоходів, зокрема підлітка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, ДТП сталася в понеділок на Миколаївській дорозі.

«Рухаючись Миколаївською дорогою, водій вантажного автомобіля з напівпричепом, виконуючи поворот праворуч із середньої смуги руху, не переконався, що це буде безпечно і допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, який рухався в крайній правій смузі», - розповіли в прес-службі.

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В результаті зіткнення Renault Trafic відкинуло на тротуар, де він скоїв наїзд на трьох пішоходів. Одній з потерпілих - 13 років. Пішоходи дістали тілесні ушкодження, їх доставлено до лікарні.

На даний час встановлюються всі обставини та причини ДТП.