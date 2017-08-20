В курортному Скадовську поліцейське авто зіткнулося зі "швидкою"

17:29, 20 серпня 2017
Інциденти
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В результаті ДТП водій «швидкої» і фельдшер отримали легкі тілесні ушкодження, патрульні не постраждали.

Наразі рроводяться необхідні слідчі дії / фото PMG.ua

В Скадовську Херсонської області на одному з перехресть зіткнулися автомобілі патрульної поліції та «швидкої допомоги».

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, ДТП сталася 19 серпня близько 20:30.

Обидва автомобілі рухалися вулицею Гагаріна в одному напрямку: попереду - карета «швидкої допомоги», а за нею патрульний автомобіль поліції Дніпра, що перебуває у відрядженні на час курортного сезону.

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За словами свідків, автомобіль служби «103» рухався без проблискових маячків, а патрульна «Тойота Пріус», включивши звуковий сигнал і маячки, почала обгін «швидкої». На перехресті з вулицею Балтазаровською водій «швидкої» почав здійснювати поворот наліво, і автомобіль поліції скоїв з ним зіткнення.

В результаті ДТП водій «швидкої» і фельдшер отримали легкі тілесні ушкодження, патрульні не постраждали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.

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Теги: #ДТП у Скадовську#патрульні врізалися у швидку