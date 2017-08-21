Опубліковано відео перших хвилин після ДТП за участю кортежу власника ФК "Карпати"

З’явилося відео перших хвилин після аварії за участю кортежу Петра Димінського. У розпорядження ZAXID.NET потрапив відеозапис резонансної ДТП, яка сталася у п’ятницю, 18 серпня, на трасі Львів-Краківець. Запис зробили очевидці аварії.

На відео видно джип Lexus з кортежу Петра Димінського, у якому їздить його охорона. Також на місці події видно сивого чоловіка у білій сорочці, дуже схожого на 62-річного Петра Димінського.

Читайте такожНа Львівщині в ДТП з машиною власника ФК "Карпати" загинула жінка (відео)

Згодом чоловік у білій сорочці сідає у позашляховик Lexus, що був у кортежі разом з Mercedes S 65 AMG, який і зіткнувся з Opel Astra.

Раніше у поліції заявляли, що слідчі не знайшли свідків, які б бачили на місці події Петра Димінського, а відтак не було підстав, щоб провести його допит на предмет ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.