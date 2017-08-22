У Києві автобус в'їхав у зупинку з людьми (фото)

У Києві на площі Тараса Шевченка водій автобуса в'їхав у зупинку, де в цей час перебували люди. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як зазначається, водій не впорався з керуванням автобуса під час гальмування. Транспортний засіб зніс конструкцію зупинки, а людей, які на ній сиділи розкидало по асфальту.

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Через те, що автобус рухався на маленькій швидкості, постраждалих в результаті ДТП не було. Сам водій з місця аварії одразу поїхав.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі мікроавтобус після зіткнення відкинуло на тротуар. Пішоходи отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні, одному з потерпілих - 13 років.