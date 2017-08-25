Прикордонники виявили підводний спиртопровід в Україну з Молдови (фото)
Трубопровід був надійно закріплений на молдовській стороні, тож правоохоронці за допомогою прикордонного катера демонтували лише частину шлангу.
На Одещині, під час моніторингу берегової лінії Кучурганського водосховища, прикордонники відділу «Лиманське» виявили шланг діаметром 32 мм. З його допомогою зловмисники ймовірно планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Трубопровід був прокладений з Республіки Молдова до України на напрямку Дністровськ – Лиманське. Правоохоронці встановили, що цей трубопровід був встановлений нещодавно та ще не використовувався, оскільки шланг був новий та порожній і не містив характерного запаху спирту.
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Трубопровід був надійно закріплений на молдовській стороні, тож правоохоронці за допомогою прикордонного катера демонтували лише частину шлангу – до лінії державного кордону. Протяжність вилученої труби склала 540 м.
Наразі правоохоронці продовжують заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.