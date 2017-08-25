Прикордонники виявили підводний спиртопровід в Україну з Молдови (фото)

На Одещині, під час моніторингу берегової лінії Кучурганського водосховища, прикордонники відділу «Лиманське» виявили шланг діаметром 32 мм. З його допомогою зловмисники ймовірно планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Трубопровід був прокладений з Республіки Молдова до України на напрямку Дністровськ – Лиманське. Правоохоронці встановили, що цей трубопровід був встановлений нещодавно та ще не використовувався, оскільки шланг був новий та порожній і не містив характерного запаху спирту.

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Трубопровід був надійно закріплений на молдовській стороні, тож правоохоронці за допомогою прикордонного катера демонтували лише частину шлангу – до лінії державного кордону. Протяжність вилученої труби склала 540 м.

Наразі правоохоронці продовжують заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.