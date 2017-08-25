ДТП у Дніпрі: під мостом зіткнулися два автомобілі (фото)

У Дніпрі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого близько мосту зіткнулися два автомобіля. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія сталася близько 23:00 24 серпня. Автомобіль BYD рухався по Набережній Заводській в бік центру. Вантажівка Газель в цей час спускалася з Кайдацького мосту і повертала також у бік центру.

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Водій автомобіля BYD, імовірно, знаходився в стані алкогольного сп'яніння і перевищив швидкісний режим, через що не зміг вчасно зреагувати, коли побачив у полі зору Газель. Легковий автомобіль в'їхав в бік вантажівки. Від удару BYD розвернуло, і він став поперек проїжджої частини.

В аварії ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

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